Regionali in Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga confermato presidente

Massimiliano Fedriga si conferma alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia: il leghista, candidato del centrodestra, ha riscosso consenti nel margine tra il 61% e il 65% secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Dietro di lui il candidato di centrosinistra Massimo Moretuzzo, sostenuto da Pd-M5S e anche dall’Alleanza Verdi Sinistra, fermo alla forchetta tra il 28% e il 32%. Staccati gli altri due candidati, Alessandro Maran (3-5%) del Terzo polo e Giorgia Tripoli (2-4%) di Insieme liberi.

Sono stati chiamati in tutto alle urne oltre 1,1 milioni, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni. In 24 comuni, tra cui Udine, si vota anche per le amministrative, il cui spoglio inizierà dopo la fine di quello per le regionali. “Massimo Moretuzzo è riuscito in condizioni difficili a tenere unita la coalizione di centrosinistra ed è cresciuto molto. Lo ringrazio, era una partita non facile ma abbiamo messo in campo una coalizione credibile”: è il commento di Debora Serracchiani, già presidente del Friuli Venezia Giulia.

“Faccio un augurio di buon lavoro da parte mia e di tutta la mia forza politica a Massimiliano Fedriga. Massimo Moretuzzo ha operato in condizioni proibitive, difficili, lo ringrazio”, ha detto il senatore di M5s Stefano Patuanelli. Come nel Lazio e in Lombardia, anche il Friuli Venezia Giulia fa registrare un dato negativo nell’affluenza: 29,31% (325.137 persone su 1.109.395 aventi diritto). Un calo rispetto alla partecipazione riscontrata nel 2018 in occasione della precedente tornata.