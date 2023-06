Marta Fascina affranta per la scomparsa di Berlusconi: “Con lui gli anni più belli della mia vita”

Marta Fascina, la moglie-non moglie del Cavaliere è molto colpita dalla morte di Silvio Berlusconi. Gli amici più stretti l’hanno sentita affranta anche per il forte legame che si era instaurato con la famiglia di lei. A cominciare dalla mamma e da don Orazio, il padre, a cui Berlusconi si era affezionato fino a farne negli ultimi mesi della sua vita un consigliere politico.

“Mi ha fatto trascorrere gli anni più belli della mia vita”. “Mi ha insegnato l’amore e la generosità”. “Terrò sempre il suo sole in tasca e il suo sorriso scolpito nel mio cuore”, ripete la donna.

Marta si sente debole perché “quella del mio Presidente sarà per me una mancanza quotidiana» ma dice che Silvio le ha dato con il suo esempio e con il suo amore «una forza inesauribile”. Anche quella di dover gestire questioni enormemente complicate: la sua vita nel partito; il rapporto con Marina e con gli altri figli che finora l’hanno accettata; e chissà che cosa ci sarà scritto nel testamento di Berlusconi e come verrà ringraziata finanziariamente per la cura affettuosa e per “tutta al dolcezza – parole di Silvio – che mi ha dato in questi anni”.

“Sei il mio tesoro”, ripete Marta nella camera ardente di Arcore – accessibile solo ai familiari e a pochi amici – mentre guarda io Cav a cui deve tutto e a cui ha dato tutta la sua dedizione. Domani ci saranno i funerali.