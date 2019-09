Manovra news: le ultime notizie di oggi giovedì 26 settembre 2019

Il Governo Conte bis stringe sulla manovra economica. Entro fine settembre l’esecutivo è chiamato a definire la Nota di aggiornamento al Def (NaDef), passaggio fondamentale nell’iter verso la Legge di Bilancio 2020. Il Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi lunedì 30, sebbene la scadenza di legge (non perentoria) sarebbe stata oggi, venerdì 27 settembre. I temi principali sul tavolo sono: stop all’aumento dell’Iva, taglio del cuneo fiscale e salario minimo. Ecco le ultime news.

Manovra news: le notizie in diretta LIVE

Di seguito le ultime notizie in tempo reale sulla manovra del Governo Conte bis.

In queste ore comincia a definirsi il pacchetto fiscale anti-evasione che il governo vuole introdurre con la prossima manovra 2020. Si parla di sconti mensili a chi paga con le carte, con la restituzione di parte dell’Iva, l’introduzione di un card unica che funzionerà da carta d’identità, tessera sanitaria e borsellino elettronico; taglio delle commissioni almeno sui mini-pagamenti.

Manovra news, il Governo cerca le coperture contro l’aumento dell’Iva

Sono ore frenetiche per la manovra economica 2020. Il Governo corre contro il tempo per trovare le coperture economiche che potrebbero scongiurare l’aumento dell’Iva. Per disinnescare le clausole di salvaguardia servono 23 miliardi di euro. All’appello per ora mancano tra i 6 e i 7 miliardi di euro.

La somma da recuperare potrebbe scendere a 4-5 miliardi di euro se l’esecutivo italiano riuscisse a ottenere dalla Commissione europea l’ok per un rapporto deficit/Pil al 2,3 per cento per il 2020 (anziché 2,2 come previsto ad oggi).

Dove trovare i soldi? Il Governo punta principalmente sulle misure contro l’evasione fiscale, tra cui la carta unica per i pagamenti e la lotteria degli scontrini. Circa 1,5 miliardi, poi, dovrebbero essere recuperati dai risparmi sul fondo stanziato per Quota 100.

