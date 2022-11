Manovra 2023, Meloni: “Pronta a fare scelte anche se costano voti”

Giorgia Meloni difende la Manovra che il suo governo si appresta a presentare e si dice pronta ad “assumersi la responsabilità di fare delle scelte anche se dovesse costare in termini elettorali”. Il presidente del Consiglio, intervenendo in videocollegamento all’assemblea generale di Confindustra Veneto Est, ha aggiunto: “Siamo pronti a fare quello che è giusto per la Nazione e non per noi. Lo dimostra anche la scelta operata sul reddito di cittadinanza”. E ancora: “Ribadire con questa scelta che il governo intende ricostruire una cultura e un’etica del lavoro, e farlo insieme a chi fa impresa e chi produce, è un segnale importante”.

Quella della Legge di bilancio per Meloni è stata finora una “corsa contro il tempo”, perché scritta e presentata in “tempi record” ma senza “rinunciare a delineare le priorità” dell’azione dell’esecutivo, vale a dire la crescita economica, “a partire dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo contro il caro-energia” e dal “sostegno alla fasce più deboli e ai redditi più bassi”. Una Manovra, spiega, “coerente con gli impegni presi con gli italiani” e che rappresenta l’inizio del “il nostro percorso per risollevare l’Italia, dopo anni di politiche fallimentari e dannose che l’hanno lasciata in ginocchio”.

Quindi l’affondo sul reddito di cittadinanza: “Il governo intende ricostruire una cultura e un’etica del lavoro”. In questo senso il giro di vite “è una misura di buonsenso che difenderemo contro ogni attacco strumentale”.