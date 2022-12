Manovra: il Senato approva il testo complessivo con 107 sì. È legge

Il Senato ha approvato il testo complessivo della legge dei Bilancio con 107 sì. I voti contrari sono stati 69. Gli astenuti uno. La Manovra è legge.

Nell’emiciclo, che all’avvio della seduta appariva semivuoto con poche decine di senatori, si sono via via aggiunte nuove presenze. Mentre sono ancora semivuoti i banchi del governo, dove siedono al momento i ministri dell’Industria Adolfo Urso e per gli Affari europei Raffaele Fitto e il sottosegretario al Tesoro Federico Freni.

La diretta dal Senato