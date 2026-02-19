Macron attacca Meloni: “Non commenti ciò che accade in Francia”

Il riferimento è al caso di Quentin Deranque, il militante di estrema destra ucciso a Lione in un agguato di matrice politica: la vicenda sta scuotendo la Francia perché si sospetta il coinvolgimento di un assistente parlamentare della sinistra. "Stupore" da Palazzo Chigi per la replica dell'Eliseo

Emmanuel Macron non ha gradito l’intervento di Giorgia Meloni sul caso del militante di estrema destra rimasto ucciso nei giorni scorsi in un aggressione di matrice politica. “Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite”, replica secco il presidente francese. “Sono sempre colpito nel vedere che persone nazionaliste, che non vogliono essere disturbate a casa propria, sono le prime a commentare ciò che accade a casa di altri”, aggiunge il leader dell’Eliseo.

Macron si riferisce alle parole con cui la presidente del Consiglio italiana ha commentato l’uccisione del 23enne Quentin Deranque, militante di estrema destra morto lo scorso 14 febbraio a Lione in seguito a un pestaggio ad opera presumibilmente di militanti di estrema sinistra.

Il caso sta scuotendo la Francia anche perché tra le nove persone indagate dalla Procura c’è Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato 31enne Raphaël Arnault, esponente del partito di estrema sinistra La France Insoumise.

“L’uccisione del giovane Quentin Deranque in Francia – aveva scritto Meloni su X – è un fatto che sconvolge e addolora profondamente. La morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse Nazioni, è una ferita per l’intera Europa. Nessuna idea politica, nessuna contrapposizione ideologica può giustificare la violenza o trasformare il confronto in aggressione fisica. Quando l’odio e la violenza prendono il posto del dialogo, a perdere è sempre la democrazia”.

Macron, che nelle prossime ore rientrerà in Francia dopo una visita istituzionale in India, ha fatto sapere che “segue attentamente la situazione” e che esorta ad evitare “qualsiasi meccanismo di violenza”.

A Palazzo Chigi le parole del presidente transalpino sono state accolte “con stupore”. La premier Meloni, fanno notare fonti della Presidenza del Consiglio, “ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua costernazione per la drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque e ha condannato il clima di odio ideologico che sta attraversando diverse nazioni europee”. “Dichiarazioni che – aggiungono le stesse fonti – rappresentano un segno di vicinanza al popolo francese colpito da questa terribile vicenda e che non entrano in alcun modo negli affari interni della Francia”.