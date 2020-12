M5S: Sì degli iscritti su Rousseau ad accordi con altre forze politiche

Nella giornata di venerdì 11 dicembre, gli iscritti del M5S sono stati chiamati ad esprimersi sulla piattaforma Rousseau sui 23 quesiti relativi alle conclusioni degli Stati generali dando parere favorevole, tra le altre cose, agli accordi tra il Movimento e altre forze politiche. Alla domanda “Sei d’accordo con la seguente affermazione: Possono essere autorizzati, prima o dopo le votazioni, accordi con altre forze politiche sulla base di idee, obiettivi e programmi condivisi” hanno, infatti, partecipato 16187 votanti: il Sì, con 11584 (71,6 %) voti, ha prevalso sul No, che ha raccolto 4603 (28,4%) preferenze.

Alla domanda “Sei d’accordo con la seguente affermazione: I contenuti e interlocutori di eventuali accordi, tenendo prioritariamente conto dei livelli territoriali, siano autorizzati a livello nazionale” hanno partecipato 15923 votanti. I Sì sono stati 10625 (66,7 %), mentre i No 5298 (33,3 %). Infine, alla domanda “Nei comuni sotto i 15mila abitanti, si possono autorizzare il riconoscimento di una rappresentanza del M5s anche all’interno di liste civiche” hanno partecipato 16163 iscritti. I Sì sono stati 12580 (77,8 %), i No, invece, 3583 (22,2 %). In merito alle candidature, inoltre, gli iscritti chiedono di “Rivedere il meccanismo di merito nella selezione dei candidati” (84% di Sì) e di “valorizzare chi ha fatto il consigliere comunale nella scelta dei candidati regionali, per le elezioni politiche e per le europee” (63,6% di Sì).

M5s: Sì a organo collegiale al posto del Capo politico

Gli iscritti M5S su Rousseau hanno dato anche parere favorevole all’istituzione di un organo collegiale, che sostituisca la figura del Capo politico. Alla domanda “Governance nazionale – primo quesito Sei d’accordo con la seguente affermazione: Le funzioni oggi attribuite al Capo politico siano trasferite ad un organo collegiale”, i voti sono stati 16.655; i Sì 12.180 (73,1 %), i No 4475 (26,9 %). Vincono i Sì, con una percentuale altissima, anche all’altra domanda legata sempre agli organi collegiali. “Principi e valori – Sei d’accordo con la seguente affermazione: Tutti gli organi del M5s siano improntati, ove possibile, al principio di collegialità”, i voti sono stati 17.029. I Sì sono stati 15.364 (90,2 %), mentre i No sono stati 1665 (9,8%).

Quanto agli altri quesiti relativi sempre alla Governance nazionale: “Sei d’accordo con la seguente affermazione: Si istituisca altro organo collegiale, ad ampia rappresentatività, per l’esecuzione dell’azione politica nel perimetro delle decisioni degli iscritti”, hanno votato in 16.392, i Sì sono stati 12370 (75,5 %), mentre i No sono stati 4022 (24,5 %). E ancora: “Sei d’accordo con la seguente affermazione: L’elezione dei componenti degli organi collegiali avvenga individualmente e che siano previste specifiche incompatibilità”, i voti totali sono stati 16.339, i Sì 15028 (92%), i No 1311 (8%).

Sì a contratto servizio con Rousseau

Gli iscritti M5S hanno dato parere favorevole anche a siglare un contratto di servizio con Rousseau. Alla domanda: “Strumenti per la democrazia diretta Sei d’accordo con la seguente affermazione: I rapporti con il gestore della piattaforma siano regolati da apposito contratto di servizio o accordo di partnership” hanno votato 15913 iscritti. I Sì sono stati 13879 (87,2 %), i No 2034 (12,8 %).

M5S: ok iscritti ad aperture sedi Movimento

Su Rousseau, via libera anche all’apertura di sedi del Movimento 5 stelle. Nel capitolo “Organizzazione territoriale”, alla domanda “Sei d’accordo con la seguente affermazione: Siano previsti per i gruppi luoghi di incontro e confronto sia fisici che online”, hanno partecipato 16879 votanti, i Sì sono stati 16141 (95,6 %), i No 738 (4,4 %).

Via libera su Rousseau a gestione centralizzata delle risorse

Parere favorevole anche sulla gestione centralizzata delle risorse. Alla domanda “Finanziamento delle attività – Sei d’accordo con la seguente affermazione: Sia centralizzata la gestione delle risorse economiche e potenziato il sistema del finanziamento, chiudendo i vari comitati di scopo”, hanno votato in 15812; i Sì, con 12039 (76,1 %) voti, hanno prevalso sui No con 3773 (23,9 %) preferenze.

