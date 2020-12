Mes, quattro deputati lasciano il M5S: “Traditi valori fondamentali”

Quattro deputati del M5S lasciano il gruppo parlamentare all’indomani del voto sulla risoluzione di maggioranza sulla controversa riforma del Mes, il Fondo salva stati europeo. È quanto rende noto l’Agi, che svela anche i nomi dei parlamentari: Fabio Berardini, Carlo Ugo De Girolamo, Antonio Lombardo e Mara Lapia. I quattro avrebbero lasciato il Movimento 5 Stelle perché con il voto a favore della riforma del Mes sarebbero stati “Traditi i valori fondamentali” del movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio.

In tutto, sono stati 13 i deputati M5S che nella giornata di mercoledì 9 dicembre hanno votato contro la risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. Oltre ai 6 deputati – Andrea Colletti, Francesco Forciniti, Pino Cabras, Fabio Berardini, Mara Lapia e Alvise Mnaiero – che sono intervenuti in Aula della Camera annunciando pubblicamente il voto in dissenso dal gruppo, scorrendo i tabulati delle tre votazioni sulle parti del testo relative al Mes risultano i voti contrari anche dei deputati pentastellati Emanuela Corda, Jessica Costanzo, Carlo Ugo De Girolamo, Giulio Dori, Francesco Sapia, Arianna Spessotto e Andrea Vallascas. Antonio Lombardo, uno dei quattro che annunciato la sua uscita dal M5S, non aveva invece partecipato al voto.

