M5s, Giuseppe Conte ricoverato in ospedale per una notte: “Intossicazione alimentare”

Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte è stato ricoverato per una notte al policlinico Gemelli di Roma a causa di una “intossicazione alimentare”. Lo ha riportato Il Foglio, secondo cui l’ex presidente del Consiglio è stato dimesso lunedì mattina.

Una volta rientrato a casa, Conte si è collegarsi online con l’assemblea congiunta dei parlamentari del M5s per definire la linea del partito riguardo la crisi di governo, in vista dell’atteso confronto di domani in parlamento. Secondo quanto riferito da fonti a lui vicine, attualmente il leader pentastellato “sta meglio”.