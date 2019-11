Liliana Segre: “Non avrei mai pensato di avere una scorta”

“Non avrei mai pensato di avere una scorta”: lo ha affermato Liliana Segre nel corso di un’intervista.

La reduce della Shoah e senatrice a vita ha rilasciato la dichiarazione a Rainews24.

“Certamente non mi aspettavo la scorta, poi essendo una vecchietta. Io non l’ho mai chiesta e non pensavo mai che l’avrei avuta” sono state le parole di Liliana Segre, che ha commentato così la decisione del Prefetto di assegnarle la scorta dopo gli insulti e le minacce che la senatrice a vita ha ricevuto negli ultimi mesi.

Sul ruolo che potrebbe ricoprire nella neonata Commissione contro l’antisemitismo, il razzismo, l’odio e la violenza, la Segre ha risposto “Vedremo quale sarà”.

La Segre poi ha specificato che “Io non ho voluto la Commissione contro l’antisemitismo ma assolutamente contro l’odio e come tale vorrei fosse programmata. C’è un’atmosfera di odio, odio è una parola orribile”.

