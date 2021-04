Liliana Segre eletta presidente commissione Senato contro l’odio e il razzismo | VIDEO

Liliana Segre è stata eletta all’unanimità presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza in Senato. La Commissione, che si è riunita oggi per la prima volta, è stata istituita con mozione approvata dall’assemblea di palazzo Madama il 30 ottobre 2019. Come previsto la senatrice a vita è stata eletta presidente; i vicepresidenti sono Francesco Verducci (Pd) e Daisy Pirovano della Lega.

“Sono profondamente emozionata“, ha dichiarato Liliana Segre, le senatrice sopravvissuta ad Auschwitz, dopo la sua elezione da parte dei membri della commissione, “perché è tanto che penso che questa commissione contro l’istigazione all’odio sia qualcosa che sento profondamente e adesso cominciamo. Mi faccio da sola un grande coraggio per iniziare questo percorso, visto che ho 90 anni“.

Liliana Segre ha poi aggiunto: “Spero che possa diventare un momento importante per la Repubblica visto che il linguaggio dell’odio è una cosa che mi ha ferito tutta la vita. Ho cominciato a sentire molto presto le parole dell’odio e se posso concludere la mia vita mettendo una di quelle piccole pietre che nei cimiteri ebraici si mettono sulle tombe per dire “io sono venuto a trovarti”, allora anche questo inizio di commissione è una piccola pietra“. Subito dopo la proclamazione di Segre è seguito un applauso e la standing ovation dei senatori.

Leggi anche: 1. Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, Liliana Segre: “Sarò in aula per appoggiarne la liberazione”; // 2. “Io che ho vissuto Auschwitz sulla mia pelle, vi avverto: attenti a questa campagna d’odio”, intervista di TPI a Liliana Segre; // 3. Il memorabile discorso di Liliana Segre al parlamento Ue: deputati in lacrime | VIDEO;

Potrebbero interessarti Le assurde parole con cui Giorgia Meloni giustifica l'astensione di Fdi su Patrick Zaki (di G. Cavalli) Cuppi (Pd): “Elezioni a Bologna? Renzi usa le donne come fossero bandiere” Zaia: “Sui vaccini l’Ue è una zavorra, negli altri Paesi non c’è scarsità di dosi”