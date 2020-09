Gli auguri di Matteo Salvini alla senatrice Liliana Segre per i suoi 90 anni

Giovedì 10 settembre 2020 Liliana Segre, reduce della Shoah e senatrice a vita, compie 90 anni: a farle gli auguri sono stati diversi esponenti politici, tra cui il leader della Lega Matteo Salvini. L’ex ministro dell’Interno, infatti, ha scritto sui suoi social: “Auguri di cuore alla senatrice Liliana Segre per i suoi 90 anni” allegando un video di un suo intervento ad Agorà, andato in onda nella mattinata del 10 settembre. Nel filmato si sente Salvini interrompere la conduttrice Luisella Costamagna affermando: “Permettetemi di far gli auguri alla senatrice Segre, che oggi compie 90 anni. Novant’anni poi vissuti così sono dei bei 90 anni”.

In passato, la Lega era stata criticata per essersi astenuta insieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia sul voto per la costituzione di una Commissione parlamentare contro razzismo e antisemitismo. Dopo l’assegnazione della scorta alla senatrice a causa degli insulti e delle minacce ricevute sul web, Salvini aveva affermato: “Le minacce contro Segre, contro Salvini, contro chiunque sono gravissime”, dichiarando, in un’altra occasione, che “Chi nega gli orrori dell’Olocausto è un pazzo”.

Leggi anche: 1. Auguri, Liliana Segre. Come sempre, saprai perdonare chi ti obbliga a festeggiare i 90 anni sotto scorta / 2. Il commovente discorso di Liliana Segre agli studenti de La Sapienza: “Sarò sempre la ragazzina espulsa da scuola perché ebrea” / 3. “Io che ho vissuto Auschwitz sulla mia pelle, vi avverto: attenti a questa campagna d’odio”, intervista a Liliana Segre

