Lettera aperti degli iscritti a Sinistra Italiana alla Segreteria del partito: “Lista unica per le europee aperta e unita”

I drammatici avvenimenti internazionali rendono urgente mettere al centro delle prossime elezioni europee un ruolo autonomo di pace dell’Europa e un rilancio di un modello sociale basato sulla solidarietà e i diritti.

I trentamila civili palestinesi uccisi a Gaza e l’esito ignoto ma terribile dell’azione del governo israeliano; il conflitto russo-ucraino che continua, con le sue morti e distruzioni, senza che si intraveda una via diplomatica per la sua soluzione; l’allargamento dei teatri di guerra con bombardamenti occidentali in Yemen, Siria e Iraq; l’inazione, la complicità e l’ignavia dell’UE e di quasi tutti i suoi stati membri, chiedono che nel prossimo parlamento europeo sia forte una iniziativa per la pace e per un coinvolgimento attivo degli organismi europei per il suo conseguimento.

La guerra non è un semplice argomento programmatico. È la chiave di volta di una trasformazione complessiva dei sistemi di governo: porta con sé la crescita abnorme delle spese militari che divorano risorse necessarie per la riconversione ecologica e il contrasto alle disparità, riafferma un’arcaica logica dei blocchi militari, mette in secondo piano i diritti umani e le garanzie democratiche in nome di alleanze militari, fa regredire le nostre democrazie. È necessario rafforzare e qualificare la mobilitazione nel paese per dare corpo a un’alternativa alla logica della guerra.

La drammaticità e l’urgenza di questo scenario rendono oggi politicamente arretrato ed insufficiente quanto deliberato in sede congressuale, la nostra partecipazione alle elezioni europee, cioè, sotto il simbolo unico di AVS. È necessario rendere non più solamente possibile o probabile, ma certa l’elezione di parlamentari europei capaci di rappresentare un’alternativa. Non basta tutelare l’importante percorso avviato con AVS, è necessario investire questo progetto per la costruzione di un’alternativa politica e sociale in Europa e in Italia che parli a quella parte di società che oggi resta fuori dal voto.

Noi, iscritte ed iscritti, elettori ed elettrici di Sinistra Italiana, chiediamo con forza e determinazione che la Segreteria del partito ascolti i tanti appelli promossi in questi giorni e s’impegni a stabilire una interlocuzione ed un fattivo dialogo con chiunque – partiti, personalità, organizzazioni, associazioni e persone – abbia come obiettivo politico la presentazione di una lista unica – plurale ma unita negli intenti – alle elezioni europee del prossimo giugno, che rappresenti l’esigenza, da noi fortemente sentita, di rappresentare un’Europa attiva nella promozione della pace ed impegnata per la giustizia sociale e climatica.

