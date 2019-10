Leopolda 2019 come partecipare: biglietti, prenotazioni, indirizzo

Leopolda 2019 come partecipare: biglietti e prenotazioni

Al via ufficiale la Leopolda 2019, la decima edizione della nota convention politica di Matteo Renzi a Firenze, ma come partecipare? Chi volesse prendere parte alla Leopolda 2019, che si tiene come ogni anno alla ex stazione Leopolda di Firenze, non deve far altro che recarsi nel luogo dell’evento e mettersi in fila. (Qui tutto quello che c’è da sapere sull’evento)

Nei giorni scorsi era possibile registrarsi online sul sito della Leopolda per avere una corsia preferenziale, ma ora non è più possibile, dato che le prenotazioni online sono chiuse. Si può tuttavia partecipare alla convention politica anche senza prenotazione. L’evento non ha alcun costo, è gratuito come ogni anno. Gli organizzatori fanno comunque sapere che chi volesse contribuire al sostegno economico della manifestazione, può farlo attraverso una donazione volontaria.

Leopolda 2019: come partecipare: il luogo dell’evento

L’indirizzo della manifestazione è Viale Fratelli Rosselli, numero 5 presso la ex stazione Leopolda di Firenze.

La Stazione Leopolda di Firenze è una stazione della prima metà dell’Ottocento, che dagli inizi degli anni ‘90 ospita manifestazioni ed eventi diversi legati alla cultura e alla creatività contemporanea: mostre culturali, rassegne d’arte e di architettura. L’edificio si estende su una superficie coperta di circa 6 mila metri quadrati

Sono attese almeno il triplo delle persone dell’anno scorso. Gli organizzatori fanno sapere che le registrazioni online sono state oltre 20mila, tre volte il numero del 2018.

A questo link il programma dell’evento

Come arrivare alla stazione Leopolda

IN TRENO: Stazione ferroviaria Santa Maria Novella. Dista circa un chilometro: 5 minuti un taxi, 10 minuti in autobus con i numeri 1 e 9 (partenza da via della scala)

IN AEREO: Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. La Stazione Leopolda è raggiungibile in taxi in 15/20 minuti.

Potrebbero interessarti La protesta di Casapound: statue imbavagliate contro la "censura" su Fb Teresa Bellanova: “Mi auguro che Renzi torni a Palazzo Chigi come premier” Italia Viva, Boschi: “Arriveranno altri parlamentari”, e il premier Conte trema

IN AUTO: Autostrada A11 Firenze-mare: uscita Firenze nord. Autostrada A1, sia da Milano/Bologna, sia da Napoli/Roma: uscita consigliata Firenze nord. Si prosegue dall’uscita lungo viale guidoni e viale redi seguendo le indicazioni per il centro, in direzione di porta al prato.

IN AUTOBUS: Linee: 29 – 30 – 35 – 57 (fermata Stazione Leopolda) Linee: C2 – C3 (fermata Leopolda)

IN TRAMVIA: Da Via Alamanni (dietro Stazione Santa Maria Novella). Fermata: Leopolda (prima fermata)