La Lega cambia nome e diventa Lega per Salvini premier

La Lega Nord di Umberto Bossi cambia nome e diventa Lega per Salvini premier.

La trasformazione avverrà il prossimo 21 dicembre, giorno in cui è in programma il congresso del Carroccio.

Secondo quanto ricostruito da Ilaria Proietti su Il Fatto Quotidiano, tuttavia, la Lega Nord per l’indipendenza della Padania resterà comunque in vita come bad company.

Sarà il partito fondato da Umberto Bossi, infatti, a restituire i famosi 49 milioni allo Stato, secondo l’accordo di rateizzazione raggiunto con la Procura di Genova.

Il prossimo 21 dicembre, inoltre, secondo quanto rivelato verrà decisa anche la modifica dello statuto, che vietava la possibilità per i militanti di iscriversi ad altre formazioni o partiti.

I militanti del Carroccio, così, potranno iscriversi anche alla Lega per Salvini premier senza che nessuno dei vecchi dirigenti, da Umberto Bossi a Roberto Maroni, possano recriminare qualcosa.

Per il momento, dunque, vi saranno due partiti paralleli, i cui bilanci, però, sono diametralmente opposti.

Se la Lega Nord ha chiuso il bilancio in passivo, con una perdita di circa 16 milioni di euro, a causa del debito che vanta nei confronti dello Stato, la Lega per Salvini premier nel 2018 ha fatturato il doppio rispetto alla creatura fondata di Umberto Bossi anche grazie al 2 per mille.

