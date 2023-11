Landini conferma lo sciopero e critica il Garante: “Precettazione atto sgradevole”

I sindacati confermano lo sciopero generale di venerdì 17 novembre dopo lo scontro con il vicepremier Matteo Salvini e il garante sugli scioperi. “Troveremmo sgradevole se il ministro pensasse di fare interventi di autorità, sarebbe volontà politica di mettere in discussione il diritto di sciopero per difendere i propri diritti”. il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, rispondendo a una domanda sulla possibile precettazione dei lavoratori nei servizi essenziali sullo sciopero di venerdì 17.

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini “può precettare quello che vuole ma non siamo che all’inizio di una mobilitazione. Quello che sta facendo sta mettendo in croce questo paese”, ha ribadito Landini, intervistato da Radio24. “Non ci fermeranno con una precettazione, siamo solo all’inizio, non vogliamo solo cambiare questa legge di bilancio balorda, vogliamo che si facciano le riforme a partire da quella fiscale”, ha proseguito il segretario della Cgil, attaccando poi la maggioranza.

“Pensano davvero con un atto di questo genere di impensierire o di cambiare il quadro. Stanno perdendo consenso e si stanno dimostrando incapaci, la precettazione non ci fermerà. Gli scioperi andranno bene comunque, siamo solo all’inizio, non abbiamo intenzione di fermarci”.

Landini ha anche criticato duramente il parere emesso dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero. ”Come abbiamo detto alla Commissione troviamo sbagliata l’interpretazione che dice che non è sciopero generale. Mette in discussione un diritto. È una interpretazione compiacente” che, secondo Landini, viene ” utilizzata dal ministro Salvini in modo strumentale “per impedire diritto di sciopero”. “Confermiamo lo sciopero”, ha detto, “come atto di responsabilità abbiamo esentato il trasporto aereo e portato a quattro ore dalle 9 alle 13 quello dei vigili del fuoco”.