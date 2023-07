La Russa: “Non rifarei la dichiarazione su mio figlio”

“Non rifarei la dichiarazione su mio figlio”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa torna sulla nota diffusa subito dopo la notizia dell’inchiesta che coinvolge il figlio Leonardo Apache indagato per violenza sessuale. Il presidente del Senato lo ha dichiarato durante la Cerimonia del ventaglio a Palazzo Madama.

“Nella mia nota mi riferivo alla scelta del difensore – ha spiegato La Russa – la ragazza non c’entrava nulla. Non rifarei quella dichiarazione perché non sono stato bravo a far capire che non volevo attaccare la ragazza”.