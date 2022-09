Scontro in tv a Cartabianca tra Ignazio La Russa e Nicola Fratoianni. Nella trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer si parla del pericolo fascismo e dell’avanzata del partito di estrema destra spagnolo Vox: “Sono fascisti spagnoli”, sentenzia il leader di Sinistra italiana. Immediata la replica dell’esponente di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, fresco del successo alle elezioni di domenica: “E tu sei un comunista italiano”, chiosa La Russa.

“Molto meglio comunista italiano che fascista, italiano o spagnolo. Su questo non ci piove. Comunista meglio che fascista, sempre”, ha risposto stizzito Fratoianni. “Contento tu, contenti tutti”, ha concluso il battibecco La Russa. Il confronto si è poi acceso sul tema dell’aborto: “Nelle Regioni governate da voi non si trova un medico non obiettore”, dice Fratoianni, ma l’esponente di destra accusa: “Non dipende da noi. L’obiezione di coscienza va bene per il militare per voi, ma non per i medici”. Il senatore di FdI ha infine sottolineato: “Non vogliamo modificare la 194”.