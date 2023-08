Joe Formaggio (FdI): “La maggioranza dei veneti deve avere la pelle bianca”. Donzelli: “No spazio per razzismo”

“Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. Posso dirlo o no? E anche la gente la pensa così”. E’ bufera per le parole di Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Veneto. Martedì sera, ospite alla trasmissione Focus sull’emittente locale Rete veneta, Formaggio ha commentato il grande numero di arrivi di persone migranti in Italia quest’anno: “Oggi sono andato in viale Milano a Vicenza, ero l’unico bianco. Non mi piaceva e non piace nemmeno alla maggioranza delle persone. Non possiamo fare diventare l’Italia la seconda Africa, non voglio vedere il Veneto con la maggioranza di cittadini di colore scuro”, ha detto.

Il consigliere 46enne non ha risparmiato anche altri interventi sul tema: “Non abbiamo bisogno di immigrati, sono un costo per l’Italia, non salvano il lavoro”, ha detto, affermando che nel suo Comune “non sono mai arrivati” perché ha “murato l’unico posto disponibile”. Per poi concludere: “La maggioranza degli italiani non vuole vedere extracomunitari, balordi, gente che non fa niente, rom e sta bataria qua”.

Presente in studio anche il consigliere regionale del Pd Andrea Zanoni: “Ha pronunciato delle affermazioni razziste molto pesanti relative a discriminazioni sul colore della pelle. Credo che i suoi compagni di partito, a cominciare dalla premier Meloni, dovrebbero condannare pubblicamente queste gravi dichiarazioni di stampo razzista”.

Quindi la replica dell’interessato: “La mia era una domanda provocatoria. Ho chiesto: posso dire che non vorrei vedere il Veneto con più gente di colore rispetto a veneti? Ho tutti i difetti del mondo, ma il mio lavoro di consigliere regionale lo faccio fra la gente. Mi fermano per strada e mi dicono “Joe, non se ne può più”. E il razzismo non c’entra. Io ho tanti amici di colore e giro il mondo. Non ho discriminato nessuno, ho solo posto una domanda”.

La reazione di Fratelli d’Italia

Immediata la reazione del partito di Giorgia Meloni, che ha deciso di adottare provvedimenti nei confronti di Formaggio. “In FdI non c’è spazio per il razzismo”, ha detto all’Adnkronos Giovanni Donzelli, braccio destro della leader Meloni e responsabile organizzazione di Via della Scrofa. “Il colore della pelle – ha detto il parlamentare di Fdi – non indica la cultura o la correttezza di una persona. Pensare di valutare o peggio di discriminare le persone in base al colore pelle è incompatibile con i valori della nostra comunità”. Pertanto, ha annunciato Donzelli, “attiveremo gli organi competenti per l’analisi di quanto detto da Formaggio e per le dovute conseguenze”.