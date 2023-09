Joe Bastianich suona alla Festa dell’Unità: “Schlein? Non so chi sia, se Meloni paga vado pure da lei”

Joe Bastianich suona alla Festa dell’Unità: “Schlein? Non so chi sia”

Tra i protagonisti della Festa dell’Unità di Ravenna c’è anche Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo, che suonerà con la sua band il prossimo 7 settembre al PalaDeAndrè.

“Per me è la prima volta a una festa di partito” afferma l’ex giudice di MasterChef in un’intervista a La Repubblica. “È strano, perché in America se suoni ad una festa di partito significa che tifi per quella parte. In questo caso invece non c’entra niente”.

Riguardo al Pd Bastianich dichiara: “Non mi appartiene personalmente”. Sul suo orientamento politico, invece, l’imprenditore precisa: “Io mi definisco un hippy, un figlio dei fiori. Sono cresciuto nel mondo peace & love & music. Vengo da quella cultura, la country culture degli anni ’70 americani. Non è solo uno stile musicale, ma anche di vita. I ragazzi con cui suono, la band La Terza Classe, invece immagino che siano molto di sinistra”.

Alla domanda se conosca la segretaria del Pd Elly Schlein, Bastianich risponde: “Non so chi sia. So invece chi è Giorgia Meloni. Ma per me è un palco come un altro. Poi adoro Ravenna, città bellissima, sono stato lì per una puntata di MasterChef molti anni fa, adoro i cappelletti al ragù”.

Joe Bastianich, quindi, si dice disponibile anche ad andare a suonare a una festa di Fratelli d’Italia: “Se paga, ci vado. La musica trasmette emozione, non è sempre politica. Anche se ci sono cantanti che lanciano messaggi politici. Ma noi portiamo la musica come festa, emozioni personali, l’amore, la vita, le cose che mi appartengono. Veniamo dalla tradizione americana del folk-blues, il country. Ci saranno tanti pezzi inediti, del nuovo disco che è uscito, che si chiama Silverado, e che parla di un viaggio americano, un viaggio sonico”.

L’imprenditore, poi, racconta come è stato contattato dal Pd: “Tramite lo staff. E partecipiamo volentieri, ma per noi è una data musicale, non ha un significato politico. Le dico la verità, essendo americano, ho già le palle abbastanza piene della politica Usa, non mi immischio molto in quella italiana”.