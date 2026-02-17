Icona app
Politica

Iran, deputato strappa in aula la foto di Mattarella

Credit: AGF e X

Sul foglio anche altri leader europei: "Hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema"

di Giovanni Macchi
Un parlamentare iraniano ha strappato un foglio su cui era stampata, tra le altre, una fotografia del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. Il deputato, Mojtaba Zarei, accusa i leader europei di aver offeso l’immagine “benedetta” della Guida Suprema della Repubblica islamica, l’ayatollah Ali Khamenei.

Durante un intervento in Parlamento, Zarei ha mostrato, e poi strappato, un foglio di carta sul quale erano stampati i volti di Mattarella, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI.

“L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo”, ha attaccato il deputato. “Il corrotto Trump ha abbandonato l’Europa, così come l’Iran puro e rivoluzionario. L’Europa corrotta e il Parlamento europeo corrotto volevano scodinzolare davanti a Trump. Hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema”.

Il gesto di Zarei rappresenta una risposta alla condanna arrivata dal Parlamento europeo rispetto alla repressione del regime iraniano contro manifestanti che, soprattutto il mese scorso, sono scesi in piazza per contestare gli ayatollah. In particolare, l’eurodeputata italiana Isabella Tovaglieri (Lega) aveva strappato in aula una foto di Khamenei.

Ricerca