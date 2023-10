Il durissimo attacco di Ignazio La Russa ai giornalisti di Report: “Calunniatori schifosi” | VIDEO

Ignazio La Russa contro i giornalisti di Report: “Calunniatori schifosi”

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha attaccato duramente i giornalisti di Report e il conduttore della trasmissione d’inchiesta, Sigfrido Ranucci, che domenica scorsa ha mandato in onda un’inchiesta su di lui e sulla sua famiglia.

Ospite di È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4 nella serata di martedì 10 ottobre, La Russa, che aveva già annunciato una querela per diffamazione preventiva nei confronti della trasmissione di Rai 3, ha perso le staffe definendo i giornalisti di Report “calunniatori schifosi” e accusando il giornalista e conduttore di fare “un lavoro sporco”.

La Russa a Cartabianca insulta i giornalisti di Report “sono calunniatori schifosi…Ranucci fa un lavoro sporco”…

a prescindere da tutto questa persona è assolutamente indegna a ricoprire la seconda carica dello Stato punto#LaRussa #Report #11ottobre #èancoracartabianca pic.twitter.com/9qvt0v6p6Q — Sirio (@siriomerenda) October 10, 2023

“Quando parlo di mio padre mi arrabbio, è la persona più onesta che ci sia in Italia” ha aggiunto Ignazio La Russa in riferimento alle accuse lanciate da Report nei confronti di Antonino La Russa.

La trasmissione, infatti, ha ricostruito il rapporto tra La Russa senior e alcuni finanzieri, affermando, secondo le rilevazioni di un capomafia, che Cosa Nostra nel 1994 avrebbe dato indicazioni di votare, nella Sicilia orientale, Antonino La Russa e suo figlio Vincenzo.

“Ma ti pare che la magistratura un fascicoletto non lo apriva, per poi archiviarlo? Ti pare che non gli faceva un avviso di garanzia?” ha esclamato il presidente del Senato, che poi ha aggiunto: “Sa quanti anni avrebbe oggi mio padre? 110 anni, in 110 anni non è mai stato raggiunto da un avviso di garanzia. Ora a 110 anni Ranucci ha deciso che parlava coi banditi”.