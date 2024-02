Guido Crosetto dimesso dall’ospedale dopo il ricovero per la pericardite

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato dimesso nel primo pomeriggio di oggi, dall’Ospedale San Carlo di Nancy dove era ricoverato per una lieve pericardite. Le condizioni del ministro – si legge in una nota del ministero – sono buone e, anche in ospedale, durante la degenza, ha continuato a svolgere le sue funzioni, lavorando sui dossier più importanti e rimanendo in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e con il suo Gabinetto.

“La vicinanza che mi hanno dimostrato tanti cittadini è lo stimolo migliore per continuare a lavorare con determinazione e impegno al servizio del Paese, per la difesa e la sicurezza dell’Italia”, ha aggiunto il ministro.