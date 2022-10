Governo Meloni: le ultime notizie e le indiscrezioni sui ministri in diretta live

Dopo l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e quella dei capigruppo dei diversi partiti che compongono il Parlamento, oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, a Montecitorio e Palazzo Madama è la volta della scelta di vicepresidenti, questori e segretari, i quali andranno a completare i rispettivi uffici di presidenza, ultimo passaggio per arrivare al pieno funzionamento delle Camere e alle consultazioni necessarie per dare il via al nuovo governo Meloni. Intanto continuano i rumors sui nomi dei ministri che comporranno il prossimo esecutivo che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe giurare tra le fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Di seguito la diretta live con le ultime news sul governo Meloni.

Governo Meloni: le ultime news

Ore 07.00 – Berlusconi: ‘riallacciato con Putin? No, ho solo raccontato storiella…’ – Riallacciato i rapporti con Putin? “No, ho raccontato una storiella…”. Silvio Berlusconi lasciando la Camera ha risposto così, in merito alle parole trapelate dalla riunione dei deputati azzurri su uno scambio di regali (vodka e lambrusco) e lettere affettuose con il presidente della Federazione russa, in occasione del compleanno del Cav. Il coordinatore di Fi, Antonio Tajani, ha spiegato che Berlusconi si riferiva a molti anni fa: “Le bottiglie di Putin in regalo a Berlusconi per il compleanno? Roba vecchia, del 2008”, ha tagliato corto.

Gli ultimi passaggi prima della nascita del governo

Dopo l’elezione dei capigruppo avvenuta ieri, oggi verranno eletti i vicepresidenti del Parlamento. La Camera è convocata per le 14 per il completamento dell’Ufficio di presidenza. I deputati, quindi, dovranno procedere all’elezione di quattro vicepresidenti, tre deputati Questori e almeno otto deputati Segretari. Alle 15, invece, toccherà al Senato che seguirà lo stesso ordine dei lavori di Montecitorio.

Completato l’iter, le due Camere saranno pienamente in funzione e si potrà procedere alle consultazioni del presidente della Repubblica per la nascita del nuovo governo che, secondo le ultime news, dovrebbero iniziare giovedì 20 ottobre.

L’incarico a Giorgia Meloni potrebbe essere conferito già venerdì sera, al rientro di Mario Draghi dal Consiglio europeo con il nuovo governo che potrebbe giurare già sabato mattina o, al più tardi, lunedì.