Governo Meloni, il discorso per chiedere la fiducia alla Camera: la diretta live

Oggi, martedì 25 ottobre 2022, alle ore 11.00 Giorgia Meloni interviene alla Camera per chiedere il voto di fiducia per il suo governo: c’è attesa per il discorso programmatico che proporrà la neo premier ai deputati. Dopo il discorso e una pausa di un’ora che servirà alla presidente del Consiglio per recarsi al Senato e depositare il discorso in vista del voto di fiducia a Palazzo Madama previsto per domani, alle ore 13.00 inizierà la discussione generale con le dichiarazioni di voto fissate alle 19.00 e e la votazione finale prevista in serata. Di seguito, tutte le ultime notizie sul discorso di Giorgia Meloni e il voto di fiducia alla Camera.

Governo Meloni: la diretta live del voto di fiducia

Ore 11,20 – Meloni: “Alleanza Atlantica garantisce pace e libertà” – “L’Alleanza Atlantica garantisce pace e sicurezza ed è un dovere dell’Italia aderirvi perché la libertà ha un costo. Continuerà il sostegno al valoroso popolo ucraino che si oppone all’invasione della federazione russa”.

Ore 11,15 – Meloni: “Chi dice di voler vigilare manca di rispetto agli italiani” – “Molti hanno detto che vogliono vigilare sul nostro governo, possono spendere meglio il loro tempo. Chi dice che vuole vigilare sull’Italia non manca rispetto a me o al mio governo, ma agli italiani”.

Ore 11,10 – Meloni: “Grazie al presidente Mattarella e a Mario Draghi” – “Voglio ringraziare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il mio predecessore, Mario Draghi, che in queste settimane ha offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno”.

Ore 11,05 – Iniziato il discorso di Giorgia Meloni – “Mi rivolgo a voi in qualità di presidente del Consiglio dei ministri, non nascondo l’emozione per la solennità del momento”: è iniziato il discorso della neo premier Giorgia Meloni alla Camera.

Ore 11,00 – Attesa per il discorso di Giorgia Meloni – Inizierà a minuti il discorso alla Camera della neo premier Giorgia Meloni con il quale chiederà al Parlamento il voto di fiducia al suo governo.

Governo Meloni: cosa succede ora

Dopo aver incassato il voto di fiducia nei due rami del Parlamento (oggi è previsto il voto alla Camera, domani, mercoledì 26 ottobre, al Senato), il governo entra nel pieno delle funzioni. Il passaggio successivo è la nomina dei viceministri e dei sottosegretari: si tratta di figure determinanti per l’attività quotidiana dell’esecutivo, soprattutto nel rapporti di collegamento con il Parlamento.

A Montecitorio e a Palazzo Madama, intanto, dovranno formarsi le commissioni parlamentari di garanzia, quelle permanenti e, a seguire, le bicamerali. In questo caso spetta ai presidenti di Camera e Senato stabilire la prima convocazione, in occasione della quale ciascuna commissione procede alla costituzione attraverso l’elezione dell’ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.