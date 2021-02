Il capo gabinetto di Draghi sarà il giornalista Antonio Funiciello: tutte le nomine del governo

Draghi nomina il nuovo capo Gabinetto di Palazzo Chigi: è Antonio Funiciello

Antonio Funiciello è il nuovo capo di gabinetto di Palazzo Chigi nominato da Mario Draghi. Giornalista, 45 anni e originario di Caserta, Funiciello scrive per il Foglio e per L’Espresso ed è già stato capo dello staff del governo di Paolo Gentiloni, tra il 2016 e il 2018. Ha collaborato con il Partito Democratico, e nel 2013 ha ottenuto la Delega per la Cultura e la Comunicazione del Partito. Ha pubblicato per Donzelli due saggi di teoria e storia politica: “Il politico come cinico” (2011) e “A vita” (2013). Nel 2019 è uscito, per Rizzoli, “Il metodo Machiavelli”.

Le altre nomine

Secondo quanto riportano il Foglio e Repubblica, Roberto Chieppa, fedelissimo dell’ex premier Giuseppe Conte in entrambi i governi, sarà riconfermato Segretario Generale di Palazzo Chigi. Carlo Deodato, ex capo di Gabinetto del Ministero degli Affari Europei retto da Paolo Savona, dovrebbe essere nominato capo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi; il consigliere di Stato Giuseppe Chinè sarà invece Capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze guidato da Daniele Franco.

A capo del Gabinetto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli dovrebbe essere nominata Daria Perrotta, già consigliere giuridico della presidenza del Consiglio durante il governo a guida Lega-M5S. L’ex direttore generale della Consob Gaetano Caputi sarà capo di Gabinetto del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, mentre Francesco Fortuna, capo gabinetto al Mise durante il Conte-bis, resterà nella squadra di Stefano Patuanelli al Ministero delle Politiche Agricole, ricoprendo la stessa carica. Marcella Panucci, ex direttrice di Confindustria, sarà capo di Gabinetto del ministero della Funzione Pubblica guidato da Renato Brunetta.

