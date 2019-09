Governo Conte bis news, le ultime notizie di oggi, martedì 24 settembre

GOVERNO CONTE BIS NEWS – Oggi il premier Giuseppe Conte partecipa per il secondo giorno alla 74esima assemblea delle Nazioni Unite a New York.

Grande attesa per la sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Marco Cappato e l’aiuto al suicidio per dj Fabo, morto in Svizzera col suicidio assistito il 27 febbraio 2017.

Governo Conte bis, Salvini al premier: “Mostri rispetto, l’ho strappato dall’anonimato”

“In un anno di governo ho ridotto gli sbarchi del 75 per cento, e in un solo mese di Pd-M5S gli arrivi sono aumentati. Questi sono fatti, mentre l’accordo di Malta è solo l’ennesima promessa”. Lo afferma Matteo Salvini in una nota.

“Il premier Conte dovrebbe ricordarlo e mostrare rispetto per chi ha governato con lui per 14 mesi, contribuendo a strapparlo dall’anonimato. Se non sopportava me e la Lega, poteva dirlo subito”, conclude il leader della Lega.

Governo PD M5s, Conte: “Accordo a Malta è una svolta, provocare e basta era inutile”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista a Repubblica, ha commentato l’accordo raggiunto ieri a Malta sul il ricollocamento dei migranti, che prevede che Italia e Malta non siano più gli unici due paese a doversi fare carico dello sbarco dei migranti stessi.

L’accordo si articola in quattro punti (qui ve li abbiamo spiegati nel dettaglio) e rappresenta un significativo passo avanti in direzione di una gestione europea dei flussi migratori, aprendo la strada alla revisione del trattato di Dublino e al meccanismo delle quote fisse tra i vari paesi.

“Una svolta completa – ha detto Conte a Repubblica – Il meccanismo abbraccia tutti i richiedenti asilo, e non solo chi ne ha diritto: tutti. Non è la soluzione finale a un fenomeno complesso, certo. Ma è un passo in avanti storico. E poi, si mette nero su bianco che possono essere individuati porti alternativi: i più sicuri, non necessariamente i più vicini”.

Il premier ha lanciato una stoccata all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini: “Dalla Germania, dalla Francia e da altri Stati abbiamo avuto aperture che in passato erano impensabili. Questo dal punto di vista politico ci insegna una cosa: un atteggiamento inutilmente litigioso, provocatorio, sterilmente fine a se stesso non porta da nessuna parte. Uno costruttivo, invece, porta risultati”.

Alla domanda se si stesse riferendo proprio a Salvini, Conte ha replicato: “Valutatelo voi. Dico che si rischia di far contenta l’opinione pubblica, ma senza portare risultati concreti”.

Il presidente del Consiglio, nell’intervista, si è rivolto anche alle Ong: “Voglio essere chiaro: qui c’è uno Stato di diritto. Se un italiano che ha una barchetta dovesse investire la Guardia di Finanza, ne risponderebbe. La Rackete di turno – e non perché straniera o comandante di una Ong deve assoggettarsi alle regole italiane. Non è che perché c’è un clamore mediatico internazionale possiamo creare un trattamento di favore”.

“Abbiamo un decreto sicurezza che non dismettiamo – ha proseguito Conte – Anche nel programma di governo abbiamo concordato di recepire le indicazioni di Mattarella, ma senza abbandonare uno strumento che consente di controllare le nostre acque territoriali: si entra alle condizioni che diciamo noi, quando e come decidiamo noi”.

Governo ultime news: che cosa è successo ieri, lunedì 23 settembre

La giornata di ieri è stata caratterizzata dal raggiungimento di un accordo sui migranti durante il vertice di Malta, a cui hanno preso parte i ministri dell’Interno di Italia, Francia, Germania, Malta e Finlandia (che ha la presidenza di turno della Ue). Qui abbiamo spiegato cosa prevede l’accordo.

“Da oggi Italia e Malta non sono più sole, c’è la consapevolezza che i due paesi rappresentano la porta d’Europa”, ha detto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese al termine del vertice di Malta. “Il testo predisposto va nella giusta direzione, ci sono contenuti concreti e abbiamo sciolto dei nodi politici complicati”. La ministra si augura che l’accordo, che il prossimo 8 ottobre sarà condiviso con gli altri paesi membri Ue, sia condiviso quanto più possibile tra gli stati.

Ieri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, hanno debuttato alla 74esima Assemblea Onu. Il summit internazionale prosegue anche nella giornata di oggi, 24 settembre.