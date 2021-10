Paghi uno e prendi tre? Il governo compra tre elicotteri, ma sbaglia i conti

Paghi uno e prendi tre? I Vigili del fuoco promettono il miracolo: nel decreto incendi, attualmente in conversione al Senato, prevedono l’acquisto di tre elicotteri AW139 al prezzo stracciatissimo di 5 milioni di euro l’uno, per un totale di 15 milioni. Peccato che, come denuncia la FeRFA, la Federazione degli ex agenti della forestale, un solo elicottero AW139 costi ben “12 milioni in allestimento Utility” e addirittura “16 milioni in allestimento Vip”. Insomma, delle due l’una: o Leonardo Spa, il produttore, si è messo a fare beneficenza oppure al Viminale qualcuno ha sbagliato i conti.