“Non ho aggettivi per qualificare un’operazione del genere mentre abbiamo centinaia di morti di pandemia e migliaia di feriti gravi in economia”. A dirlo, riferendosi al comportamento del leader di Italia Viva Matteo Renzi rispetto al governo Conte, è Pier Luigi Bersani, parlamentare e presidente di Articolo Uno Mdp-Leu. “Renzi fa le cose che fece con Letta. Non è una novità”, ha detto Bersani parlando ad Agorà su Rai 3.

“Non è che Renzi sia Mandrake”, sottolinea Bersani, che lasciò il Pd nel 2017 in protesta contro l’allora segretario Renzi per fondare Leu. “Adesso noi possiamo chiedere a Renzi, e agli araldi e alle aralde di Renzi, di non far torto all’intelligenza degli italiani. Si vuole una crisi cosicché Renzi possa prendere centralità, possa essere il demiurgo di nuovi percorsi che vedono alla fine la testa di Conte. Questo è il punto”.

“Qui è cominciata la polemica che ancora c’era la bozza”, ha proseguito Bersani, riferendosi al documento sul Recovery Plan.” Questa se è crisi verrà ricordata come la crisi della bozza. Non era neanche andata in Consiglio dei ministri”. “Il problema è l’attuazione”, dice. “Di questo dovremo occuparci, chi sono gli attori concreti che metteranno a terra quei soldi? E poi c’è l’urgenza del blocco dei licenziamenti. Cosa facciamo dopo?”.

Per il presidente di Articolo Uno, la figura del premier Giuseppe Conte resta “un punto di equilibrio”. “Può anche esserci una crisi però nel luogo deputato. Da questa crisi si uscirebbe solo con Conte. Diversamente non vedo condizioni politiche che possano evitare le elezioni”.

