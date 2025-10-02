Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Politica
Politica

Global Sumud Flotilla, Tajani: “Il diritto internazionale è importante ma fino a un certo punto” | VIDEO

Le parole del ministro degli Esteri italiano a "Porta a Porta" fanno discutere

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Fanno discutere le parole del ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, pronunciate a Porta a Porta nei momenti in cui la marina militare israeliana eseguiva l’abbordaggio alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Tajani stava sottolineando di aver chiesto a Israele “di non intercettare la Flotilla in acque internazionali” cosa che in realtà non è avvenuta così come sottolineato dal giornalista Antonio Polito, presente in studio. Lo stesso giornalista, poi, ha chiesto al ministro degli Esteri italiano se non ritenesse illegale il blocco navale israeliano in acque internazionali. Domanda alla quale Tajani ha così risposto: “Secondo me il blocco è una violazione del diritto. Comunque quello che dice il diritto è importante fino a un certo punto”.

In realtà ci sono pochi dubbi sulla natura dell’azione di Israele. L’intervento avvenuto in acque internazionali su imbarcazioni cariche di attivisti e di aiuti simbolici per la popolazione stremata di Gaza, secondo quanto riferito alla collega Gianna Fregonara del Corriere della Sera dalla giurista Marina Castellaneta, ordinario di Diritto internazionale all’Università di Bari ed esperta di diritti umani, costituisce un’ulteriore violazione del diritto internazionale da parte di Israele. L’analisi parte dall’area di intervento. “È una zona di acque internazionali in cui vale il principio della libertà  dei mari e della sovranità dello Stato di cui la nave batte bandiera”, ha spiegato la professoressa Castellaneta. “Un altro Stato non può fare controlli a bordo se non in casi specifici come il sospetto di pirateria o di tratta di esseri umani”.

Il governo di Israele però ha invocato il “legittimo” blocco navale imposto al largo di Gaza dal 2009 per giustificare il proprio intervento. “che disciplinano il blocco — previste dal manuale di Sanremo del 1994 che fissa i principi applicabili in caso di guerra navale — stabiliscono che non si può impedire il transito di beni di prima necessità se la popolazione civile non ha cibo o mezzi di sussistenza”, ha aggiunto la giurista. D’altronde, secondo l’ultima analisi pubblicata ad agosto dall’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), organismo riconosciuto dall’Onu, ha certificato che oltre mezzo milione di persone nella Striscia sono vittime della carestia,  caratterizzata da fame diffusa, indigenza e morti evitabili.

Inoltre i militari israeliani sono intervenuti ben prima del limite delle acque territoriali posto a 12 miglia dalla costa. “Essendo Israele una potenza occupante, è difficile dire che le acque di Gaza siano acque territoriali israeliane”, ha precisato Castellaneta. “Secondo la Corte Internazionale di Giustizia (dell’Onu) qualsiasi intervento in quanto occupante è illegittimo. E comunque anche nel mare territoriale alle navi civili è consentito il diritto di passaggio inoffensivo, cioè se non reca danni alla sicurezza. Non si può intervenire a bordo della nave a meno che non sia quest’ultima a lanciare l’Sos”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Politica / L'appello di Mattarella alla Flotilla: "Non mettete a rischio le vostre vite"
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Politica / Meloni va a Domenica In a parlare di "pastarelle": esplode la polemica
Ti potrebbe interessare
Politica / L'appello di Mattarella alla Flotilla: "Non mettete a rischio le vostre vite"
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Politica / Meloni va a Domenica In a parlare di "pastarelle": esplode la polemica
Politica / “Tajani faccia espatriare da Gaza quei due giornalisti palestinesi”: parla Fabrizio Battistelli, presidente dell’Istituto Archivio Disarmo
Politica / Oggi a Roma il premio 60 under 30
Cronaca / Mattarella ricorda Willy Duarte e cita Martin Luther King: “Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza”
Politica / Lilli Gruber sfida Giorgia Meloni: "Venga a Otto e Mezzo"
Politica / Luca Zaia spiega a TPI la sua ricetta contro il turismo cafone: “Daspo per chi non rispetta il nostro patrimonio”
Opinioni / La nuova era dell'anarchia internazionale (di G. Gambino)
Politica / L’Intelligenza Artificiale vista da destra e da sinistra
Ricerca