Giustizia sociale e ambientale: dialogo tra il cardinale Zuppi e Fabrizio Barca

Lunedì 22 aprile dalle 10 alle 12, a Bologna, nella Sala Farnese di Palazzo D’Accursio si terrà il convegno “In dialogo: per costruire giustizia sociale e ambientale”, che vedrà confrontarsi attorno al tema della transizione ecologica giusta il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e Fabrizio Barca, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, moderati da Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore.

Il convegno, organizzato dal Forum Disuguaglianze e Diversità, dalla Caritas Italiana e dall’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro (Conferenza Episcopale Italiana), con il sostegno dell’Alleanza per le Transizioni Giuste, sarà un momento pubblico di confronto e discussione per focalizzare i principali nodi sociali, culturali, economici e politici che sono stati determinati da un lato dalla crescita esponenziale delle disuguaglianze nelle loro molteplici forme, e dall’altro dalla sempre più preoccupante accelerazione della crisi climatica.

Sullo sfondo due domande: è possibile imboccare oggi la strada di una rapida transizione ecologica, capace di coniugare giustizia ambientale e giustizia sociale? Affrontare l’intreccio tra queste due emergenze può essere la leva per contrastare la sofferenza di milioni di persone e ridare loro la speranza di un futuro migliore?

Il dialogo tra il cardinale Zuppi e Barca partirà dal racconto di quattro esperienze già attive sul campo che esporranno prospettive e ostacoli incontrati nell’intrecciare l’attenzione alla giustizia sociale con quella alla giustizia ambientale.

Interverranno: Alessandro Caspoli, Diocesi di Bologna; Eros Gualandi, presidente della cooperativa agricola Il Raccolto di Bologna; Carmen Nappo, dipendente Italia Green Factory (ex Whirlpool); Francesco Tonelli, referente La Fraternità Onlus area metropolitana di Bologna. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Bologna, Matteo Lepore.