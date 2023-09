Conte al TPI Fest 2023: “Avrei chiesto a Olivia di non esporsi”

“Se la mia compagna Olivia avesse fatto la giornalista, con me a palazzo Chigi le avrei chiesto di non esporsi”: lo ha dichiarato l’ex presidente del Consiglio e presidente del M5S Giuseppe Conte nel corso della prima serata del TPI Fest 2023, la festa di The Post Internazionale in programma a Bologna fino a domenica 24 settembre.

Intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino, Conte ha parlato della compagna Olivia in riferimento a Giorgia Meloni e al suo compagno, il giornalista Andrea Giambruno, spesso al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni in tv.

“Di certo le avrei chiesto di non condurre una trasmissione televisiva in cui si trovava a ragione delle scelte politiche prese da me come capo di governo – ha affermato Conte – Nonostante i miei familiari non fossero coinvolti in attività pubbliche, la prima cosa che dissi fu ‘sappiate che se qualche vantaggio arriva, non sarà per voi, voi sarete sacrificati’. Se Olivia fosse stata una giornalista, le avrei chiesto di fare un passo indietro”.

Poi l’affondo al governo e, in particolare alla premier Giorgia Meloni: “Crosetto non lo avrei fatto ministro, io non mi sarei mai neppure sognato di affidare la regia del partito a mia sorella o un ministero a mio cognato”.

