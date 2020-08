L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera si è ferito alla testa giocando a paddle tennis mentre era in vacanza a Lavagna (Genova). Lo ha raccontato lui stesso sulla sua pagina Facebook, dove ha pubblicato delle foto con la testa fasciata.

“Le mie brevi vacanze si sono interrotte bruscamente”, scrive l’assessore lombardo. “Oggi durante una partita di paddle tra amici ho colpito violentemente la testa contro un’inferriata metallica. Nessun problema neurologico, però mi hanno dovuto dare 30 punti per due profonde ferite al capo. Devo ringraziare il 118 di Santa Margherita per l’efficienza e i medici e gli infermieri del PS di Lavagna per la professionalità e la disponibilità. Ora sono rientrato a Milano e rimarrò ricoverato un paio di giorni in osservazione, speriamo senza problemi e conseguenze”.

