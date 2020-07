Meloni: “Imagine parla di un mondo omologato senza identità”

“Imagine non è una canzone che mi appassiona, parla di un mondo senza religioni e senza identità”, lo ha affermato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rispondendo alla domanda del giornalista Luca Telese nel corso del programma in Onda, trasmesso mercoledì 21 luglio su La7. Il conduttore ha stuzzicato Meloni su un argomento caro alla leghista Susanna Ceccardi, la quale, proprio nel corso di un’altra puntata del programma di approfondimento politico, ha confermato quanto dichiarato in passato sulla celebre canzone pacifista di John Lennon, Imagine, e cioè di ritenerla “marxista”. E la presidente di FdI ha affermato di trovarsi d’accordo con la candidata alle Elezioni Regionali in Toscana sull’interpretazione del brano. “Imagine è un inno dell’omologazione mondialista. Se uno non sentisse il testo, la canzone sarebbe fantastica, ma parla di un mondo senza identità, senza religioni, invece l’identità è tutto quello che abbiamo. Altrimenti siamo solo dei consumatori per le multinazionali che ci devono vendere lo stesso prodotto”, ha affermato Meloni.

