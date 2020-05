Pap test e cancro al seno: l’errore d Giorgia Meloni

Pap test per individuare il cancro al seno: è il grossolano errore compiuto da Giorgia Meloni parlando in tv della ripartenza nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus e della sanità italiana. Intervenendo nel corso del programma di Rete 4 Quarta Repubblica, ieri, la leader di Fratelli d’Italia ha legato il test di Papanicolaou, esame citologico per la diagnosi rapida dei tumori del collo dell’utero, al tumore al seno, che in realtà si diagnostica con la mammografia e altri esami oncologici.

Rispondendo alle domande di Nicola Porro l’esponente della destra ha affermato: “Ci siamo accorti che la sanità in Italia è ancora bloccata? Noi abbiamo sul tutto il territorio nazionale ospedali che in attesa di queste terapie intensive che avrebbero dovuto riempirsi hanno smesso di fare il Pap test. In Italia però si muore anche di cancro al seno. E quindi, i pap test possiamo ricominciare a farli? Gli screening oncologici, le cose ordinare che gli ospedali fanno, secondo me bisogna riprendere a farle”. L’errore di Meloni non è sfuggito ai telespettatori (qui il video della puntata). Sui social infatti diversi utenti hanno segnalato lo scivolone e condiviso un breve video con le affermazioni della presidente di Fdi. “La Meloni è una donna molto creativa”, ha ironizzato qualcuno su Twitter.

