Giorgia Meloni: “Un abbraccio a Michela Murgia, spero riesca a vedere il giorno in cui non sarò più premier”

Il messaggio di Giorgia Meloni a Michela Murgia: “Un abbraccio”

Giorgia Meloni rivolge un pensiero a Michela Murgia dopo che quest’ultima ha rivelato in un’intervista di avere un tumore al quarto stadio.

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook, infatti, la presidente del Consiglio ha scritto: “Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei”.

“E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela!” ha concluso la premier.

Il riferimento è alle parole della scrittrice che nell’intervista aveva dichiarato di sperare “solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio perché il suo è un governo fascista”.

“Quando avevo vent’anni ci chiedevamo se saremmo morti democristiani. Non importa se non avrò più molto tempo: l’importante per me ora è non morire fascista” aveva aggiunto Michela Murgia nel colloquio al Corriere della Sera in cui ha confessato di avere solamente pochi mesi di vita.