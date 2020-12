Giorgia Meloni nella lista delle 28 personalità europee più influenti del 2021 secondo Politico

C’è Giorgia Meloni nella lista delle 28 personalità europee che saranno più influenti nel 2021 secondo Politico Europe. La leader di Fratelli d’Italia all’inizio dell’anno era stata inserita nell’elenco dei “personaggi che potrebbero cambiare il 2020” secondo il Times, e ora ottiene questo nuovo riconoscimento. Giorgia Meloni è l’unica italiana presente nell’elenco ed è stata inserita tra i “disgregatori”.

Lo scorso settembre Giorgia Meloni è stata nominata nuovo presidente del Partito dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr), diventando così la prima italiana alla guida di un partito Ue. Fratelli d’Italia è in ascesa nei sondaggi e negli scorsi mesi ha superato anche il Movimento 5 Stelle, oltre all’alleato Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi. Secondo un sondaggio elaborato dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire e pubblicato pochi giorni fa, la leader di Fratelli d’Italia è al secondo posto dopo il premier Giuseppe Conte tra i politici con un maggiore gradimento tra gli italiani.

Personalità europee più influenti del 2021: gli altri nomi

Tra gli altri nomi scelti da Politico Europe ci sono personalità politiche internazionali come il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Boris Johnson, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e quello russo Vladimir Putin, ma anche personalità del mondo della cultura come la scrittrice britannica J.K. Rowling, e dell’economia, come la presidente della Bce Christine Lagarde.

Le 28 personalità, di cui 4 sono ancora anonime, sono divise in 3 categorie (doers, disrupters and dreamers), ognuna delle quali rappresenta un tipo diverso di potere. A queste si aggiungerà il numero uno della classifica, che avrà il titolo di “persona più influente in Europa.

