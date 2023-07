Giorgia Meloni incontra Joe Biden: “Le nostre relazioni sono storicamente forti”

“E’ stata ribadita la solida alleanza con Stati Uniti, abbiamo condiviso l’eccellente stato delle nostre relazioni e che è in un momento di difficoltà che si riconoscono gli amici e gli alleati”. Queste le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

“Abbiamo avuto un lungo incontro con il presidente degli Usa Joe Biden, un appuntamento nel quale abbiamo ribadito la nostra solida alleanza, il partenariato strategico e la profonda amicizia che uniscono Usa e Italia”, ha detto la premier nel consueto punto stampa. “Con Biden abbiamo discusso della prossima presidenza italiana del G7. Da parte degli Usa c’è grande aspettativa e grande sostegno. La ricostruzione dell’Ucraina e il rapporto con l’Africa saranno al centro della presidenza del G7. All’Africa in passato l’Europa e l’Occidente non hanno dato abbastanza peso”.

“L’Africa non è un continente povero ma ricco”, ha sottolineato Giorgia Meloni definendo un “errore fatale” in politica estera “non vedere tutta la scacchiera”. La premier poi ha aggiunto di aver “trovato condivisione e voglia di collaborare al nostro Piano Mattei per l’Africa”. “Sulla Cina – invece – io e Biden abbiamo parlato di come sia necessario garantire la nostra sicurezza economica e nello stesso tempo assicurare un dialogo con Pechino. Intendo andare in Cina, sono stata inviata più volte, sarà una delle prossime missioni ma non è stata ancora calenderarizzata perché mi devo anche occupare di politica interna”.

Joe Biden e la premier Giorgia Meloni hanno “riaffermato la salda e strategica alleanza e la profonda amicizia fra Stati Uniti e Italia. I legami fra Italia e Stati Uniti affondano le radici nella storia, nell’affinità culturale e nella cooperazione economica”. Lo afferma la Casa Bianca dopo l’incontro allo Studio Ovale. Gli Stati Uniti e l’Italia “ribadiscono la vitale importanza del mantenimento della pace e della stabilità nello stretto di Taiwan. Gli Stati Uniti e l’Italia si impegnano a rafforzare le consultazioni bilaterali e multilaterali sulle opportunità e le sfide poste dalla Cina”.

Inoltre i due Paesi condividono l’intento di rafforzare le relazioni con l’Africa sulla base di una partnership fra pari, e notano l’importanza di mobilitare il settore privato, i nostri partner dell’Onu, le banche per lo sviluppo multilaterale e le istituzioni finanziarie internazionali a sostegno di questi sforzi”.

Nel corso dell’incontro si è poi parlato del “cambiamento climatico” che “pone una minaccia esistenziale”, secondo quanto riferito dalla casa Bianca. I due leader si sono impegnati ad assumere “azioni decise” per rispettare l’obiettivo di limitare l’aumento delle temperature globali a 1,5 gradi. Inoltre gli Stati Uniti e l’Italia si impegnano a rafforzare la loro partnership economica aumentando la cooperazione e gli investimenti.

“In tempi difficili sappiamo chi sono i nostri amici e credo che le nostre nazioni abbiano dimostrato che possono contare l’una sull’altra più di quanto qualcuno pensasse”. Così la premier Giorgia Meloni nell’incontro nello Studio Ovale con Joe Biden. “Le nostre relazioni sono storicamente forti, superano i governi e restano solide indipendentemente dal colore politico”. “Voglio porgere le mie condoglianze a tutti coloro che nel Mediterraneo stanno soffrendo condizioni meteorologiche estreme”, ha detto Biden nel corso del loro incontro sottolineando che lui e la premier “sono diventati amici”.

“Italia e Stati Uniti hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma corretto. La concorrenza di Paesi che non rispettano standard garanzie sul lavoro, rispetto dell’ambiente, sicurezza mina le nostre imprese e i nostri lavoratori”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio. “Un commercio libero senza regole ha mostrato i suoi limiti e dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra apertura e protezione delle nostre economie e dei nostri interessi strategici”.

Il dialogo tra Europa e Stati Uniti è fondamentale per costruire insieme un nuovo rapporto e una strategia comune, ha detto il premier, riferendosi tra l’altro all’Africa e ai temi dell’immigrazione. La premier ha tra l’altro ribadito l’importanza degli scambi commerciali con gli Usa. “Dobbiamo essere corretti con le nazioni che sono state sfruttate nelle loro risorse. Biden sa che mi occupo molto di Africa, sul ruolo che possiamo giocare in quei Paesi, stiamo costruendo una nuova relazione, con un nuovo approccio tra pari anche per combattere il problema della migrazione illegale. Ne discuteremo anche al G7 a presidenza italiana”.

Non lasciare più scoperta l’area del Mediterraneo. E quell’Africa che ha, invece, grande potenziale da sviluppare, non solo per fermare l’ondata sempre più impetuosa dei migranti. E come liberarsi dalla morsa del memorandum sulla via della Seta, perché i rapporti con Pechino sono sì “imprescindibili” ma altrettanto “pericolosi”, si sottolinea negli Usa. Sono due fondamentali temi trattati, insieme alla questione ucraina, nel corso dell’incontro tra Joe Biden e Giorgia Meloni alla Casa Bianca I due leader si incontrano, finalmente, nello Studio Ovale. Oltre a ribadire gli ottimi rapporti tra Italia e Stati Uniti e a confermare l’impegno comune per Kiev, affrontano i dossier considerati “strategici” dall’una e dall’altra parte.