Giorgia Meloni, il bacio con il compagno Andrea Giambruno durante una giornata di shopping

Una giornata di relax in famiglia per Giorgia Meloni, che ha deciso di chiudere, per quanto possibile, la finestra sul mondo della politica, dedicando una domenica ai suoi cari. La Presidente del Consiglio ha inoltre tentato di guadagnarsi un po’ di anonimato, per così dire, provando al meglio a celare la propria identità, fianco a fianco con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra.

Anche fare shopping in un centro commerciale, circondate dalla propria famiglia, diventa motivo di interesse per i paparazzi se il tuo nome è Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio è così finita nell’obiettivo dei fotografi, le cui immagini saranno pubblicate in esclusiva da Chi.



Berretto di lana e occhiali neri per passare inosservata, la Presidente del Consiglio si è regalata una domenica di relax in un centro commerciale sulla Laurentina in compagnia del compagno, il giornalista Andrea Giambruno, e della loro figlia Ginevra. Tra negozi di giocattoli per la bambina, soste in store beauty e di moda per lei e teneri baci di coppia scambiati sulle scale mobili, per un giorno l’agenda della Meloni era dedicata esclusivamente ai propri cari, mostrandola in una veste “normale”.