“Ops, transatlantico deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza. Tutti a casa di giovedì i moralizzatori grillini? Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti!”. Lo scrive Giorgia Meloni in un post Facebook che la ritrae nel transatlantico di Montecitorio, completamente vuoto.