Meloni contro Schlein: “Non insulti chi ha avuto il coraggio di venire”

Nel discorso con cui ha concluso Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni non ha risparmiato critiche nei confronti di Elly Schlein.

Parlando del rifiuto da parte della segretaria Pd di partecipare alla kermesse di Fdi, la premier ha dichiarato: “Mi ha ricordato Ecce Bombo di Nanni Moretti: mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Faccio una citazione di sinistra”.

Poi l’attacco: “Ho letto che la segretaria del pd ha detto ‘vedo persone che sono lì per accreditarsi con chi comanda e obbedire agli ordini di chi comanda’. Ecco, cara Elly tu puoi anche decidere di non partecipare, ma non c’è bisogno di insultare chi ha accettato un invito dimostrando un coraggio che evidentemente a voi difetta”.

Immediata la replica della segretaria del Partito Democratico che ha affermato: “Mentre fa festa ad Atreju il governo lascia 900mila famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali. Cara Giorgia, non continuate a insultare gli italiani”.

“Una volta si diceva panem et circenses, voi alle famiglie il pane lo state togliendo. E date solo uno spettacolino di terzo ordine con eversori che vorrebbero appendere le persone a testa in giù. La misura è colma, tornate al lavoro e occupatevi del lavoro povero: perché è a voi che è mancato il coraggio di venire in Parlamento a votare contro il salario minimo, avete preferito annullare la discussione. Ma i problemi degli italiani non li potete annullare nel vostro patetico show”.