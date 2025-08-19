Icona app
Politica

Giorgia Meloni alza gli occhi al cielo mentre parla il cancelliere tedesco Merz | VIDEO

Le espressione della premier durante il vertice alla Casa Bianca per la pace in Ucraina stanno facendo il giro dei social

di Niccolò Di Francesco
Stanno facendo il giro del web le espressioni facciali che la premier Giorgia Meloni ha assunto durante il vertice alla Casa Bianca per la pace in Ucraina, in particolar modo mentre parlava il cancelliere tedesco Fridriech Merz. “Aiuteremo Kiev, ma il cessate il fuoco non serve” ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump: una posizione che non ha incontrato il favore di tutti i presenti, in particolar modo quelli di Francia e Germania. “Serve un cessate il fuoco. I prossimi passi sono i più difficili. Al prossimo meeting vogliamo vedere una tregua, non posso immaginare che possa avere luogo senza un cessate il fuoco. Lavoriamo su questo, proviamo a mettere pressione sulla Russia perché la credibilità dei nostri sforzi oggi dipendono almeno dal raggiungimento di una tregua” ha replicato Merz, rispondendo a Trump. Proprio mentre Merz parlava in molti hanno notato l’espressione della presidente del Consiglio. Durante il discorso del cancelliere tedesco, infatti, Giorgia Meloni sgrana gli occhi e li alza al cielo, poi storce il naso e mostra un’espressione contrita.

