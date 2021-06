Giorgetti: “Il blocco dei licenziamenti va rivisto, era una misura di emergenza”

“Il blocco dei licenziamenti deve essere rivisto e collegato inevitabilmente a quello che è un nuovo sistema degli ammortizzatori sociali che però non può essere quello del mondo pre pandemia”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento.

“Io credo che il blocco dei licenziamenti sia stato una misura eccezionale e tale deve rimanere dovuta a una situazione eccezionale. Io non sono tra quelli che crede che i posti di lavoro si facciano con decreto legge. Il problema è come gestire questa transizione”, ha aggiunto. “La ripresa sarà più veloce di quello che pensiamo ma dipende da settore a settore e il blocco dei licenziamenti andrebbe declinato con valutazioni settore per settore”.

Inoltre, “abbiamo il problema di rinnovare il sistema degli ammortizzatori sociali, abbiamo surrogato con la Cassa Covid settori in cui non c’era la cassa integrazione”, ha spiegato.