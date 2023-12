Giambruno a sorpresa ad Atreju due mesi dopo la separazione da Meloni

Anche Andrea Giambruno, l’ex compagno della premier Giorgia Meloni, partecipa ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia in corso a Roma. Il giornalista Mediaset si è fatto vedere nelle sale allestite per i dibattiti, mentre la premier è a Bruxelles. Nelle scorse settimane il cronista era finito al centro delle polemiche per alcuni imbarazzanti fuorionda pubblicati da Striscia la Notizia. Poi l’annuncio della separazione con Meloni.

Dopo due mesi di assenza dalle scene pubbliche, l’ex conduttore della trasmissione di Rete 4 Diario del giorno ha scelto di riapparire in pubblico e, seppur rimanendo dietro le quinte, la sua presenza, non prevista, non è passata inosservata. Giambruno, che sarebbe pronto a fare causa a Mediaset per “violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa” (proprio a causa dei fuorionda di Striscia), nel pomeriggio ad Atreju ha scambiato un breve saluto con la sorella della premier, Arianna Meloni, da qualche tempo ormai anche responsabile della segreteria politica del partito. Giambruno è rimasto per qualche tempo nella sala Mattei, durante un dibattito sul lavoro: seduto di lato, rispetto al palco, ha ascoltato e ogni tanto ha sbirciato il cellulare, come riporta il Corriere.