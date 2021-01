I genitori di Giulio Regeni denunciano il governo per la vendita di armi all’Egitto

I genitori di Giulio Regeni denunciano il governo per export armi a Egitto

I genitori di Giulio Regeni denunciano il governo per l’export di armi verso l’Egitto: lo hanno annunciato loro stessi nel corso di Propaganda Live, il programma in onda su La7 nella serata di venerdì 31 dicembre.

Claudio e Paola Regeni, infatti, hanno spiegato di aver presentato un esposto-denuncia contro lo Stato italiano per violazione della legge 185/90 che vieta l’esportazione di armi “verso Paesi responsabili di violazione dei diritti umani accertati dai competenti organi e il governo egiziano è tra questi”.

I genitori di Giulio, poi, hanno commentato le dichiarazioni del procuratore egiziano, il quale ha affermato che il ricercatore italiano “era sospetto”.

“Continuano a gettare fango” hanno dichiarato Claudio e Paola Regeni, secondo cui le dichiarazioni della procura “Confermano ancora una volta l’atteggiamento conosciuto bene negli ultimi 5 anni, dimostrano l’impunità di cui sentono di godere scaricando la responsabilità su persone innocenti. È come se avesse parlato direttamente al Sisi, è uno schiaffo non solo a noi ma all’intera Italia. E il governo italiano è troppo remissivo e troppo debole, le sue sono parole senza azioni conseguenti”.

I genitori di Regeni, inoltre, hanno ribadito l’aspettativa che venga richiamato l’ambasciatorie italiano in Egitto: “Lo chiediamo come atto forte. Con queste persone, con questo governo (egiziano, ndr) non si tratta, bisogna reagire, perché diversamente i nostri figli non saranno più sicuri, perderanno fiducia e speranza”.

Leggi anche: 1. Omicidio Regeni, inchiesta chiusa: quattro 007 egiziani verso processo. “Giulio legato con catene di ferro” / 2. Se l’Italia non si indigna per le agghiaccianti torture degli 007 egiziani su Giulio Regeni / 3. La verità su Giulio Regeni è un diritto: l’Italia smetta subito di vendere armi all’Egitto (di Alessandro Di Battista)

Potrebbero interessarti Discorso di fine anno di Mattarella, il testo integrale del messaggio agli italiani Il discorso di Mattarella: "Vaccinarsi è un dovere.. Sul Recovery non perdere tempo e non inseguire interessi di parte" Sergio Mattarella: chi è Laura, la figlia del Presidente (la consorte supplente)