Gaffe di Fontana sui social: copia e incolla un post per errore scatenando l’ironia degli utenti

Fontana: la gaffe del governatore della Lombardia sui social

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è stato preso di mira sui social a causa di una gaffe commessa nella mattinata di domenica 14 giugno. Sul suo profilo Facebook, infatti, è apparso un post, ora postato nella versione corretta, in cui Fontana esprimeva ai suoi follower la necessità di staccare la spina per un po’ dopo le settimane di intenso lavoro a causa dell’epidemia di Coronavirus. Agli utenti, però, non è sfuggito il fatto che il post pubblicato altro non era che una bozza, preparata dallo stesso Fontana e pubblicata dal suo social media manager oppure scritta dal suo ufficio stampa e pubblicata erroneamente da Fontana, questo non è dato saperlo. Sul post, infatti, vi era scritto: “Valuta domani così” e poi la stessa parte dell’incipit incollata per tre volte.

L’errore è stato successivamente corretto, ma non abbastanza in fretta da evitare i commenti ironici di alcuni utenti. Ora, comunque, sul profilo del governatore della Lombardia vi è la versione definitiva del post, le cui parole sono le seguenti: “Questa mattina, come sempre mi sono svegliato molto presto, ho pensato di fare una breve passeggiata, è domenica e staccare la mente prima di immergersi nel lavoro può far solo bene”. “Mi stavo preparando – continua Fontana – quando ho razionalizzato, non posso uscire, sono sotto scorta e non mi sembra bello costringere gli Agenti a seguirmi sebbene il loro attaccamento al lavoro non li farebbe batter ciglio”.

“Sono sotto scorta da qualche settimana a causa dell’odio politico che ha attaccato la Regione Lombardia, quello sciacallaggio che ha cercato di infangare la mia Giunta proprio nel momento in cui il fronte della pandemia richiedeva più attenzione. Riscontro un clima irrazionale, pericoloso per la nostra democrazia, qualcosa nel Paese rischia di naufragare: la ragione. Buona domenica. Una domenica di libertà e svago”.

Leggi anche: 1. Coronavirus, il governatore Fontana: “Sta emergendo la verità sul buon operato della regione Lombardia” / 2. L’ennesima gaffe del ministro Fontana che fa infuriare: definisce “malati” i ragazzi con la sindrome di Asperger

Potrebbero interessarti A villa Doria Pamphilj va in scena il reality del potere (di M. Magno) Conte: "Recovery fund? L'opposizione ci aiuti con i governi di destra in Europa" Giorgio Gori: "Sulla mancata zona rossa molti errori e ritardi"