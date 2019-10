Gaffe di Borgonzoni sui confini dell’Emilia Romagna | VIDEO

Gaffe per Lucia Borgonzoni in radio. La candidata della Lega e di una lista civica alla guida dell’Emilia Romagna ha sbagliato ad indicare i confini della regione che vorrebbe governare. Ospite del programma Un Giorno da Pecora in onda su Rai Radio 1 la senatrice leghista ha affrontato il test di territorialità del programma compiendo un pio di errori.

Borgonzoni si è sottoposta ai quesiti dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari sui confini dell’Emilia Romagna. Allora, i confini sono sette. Da dove partiamo? “Dal Veneto. Poi ci sono la Lombardia, la Toscana, la Liguria, le Marche. E il Trentino”. Il Trentino Alto Adige? “Forse siamo andati troppo su…”, ha ammesso con ironia la candidata della Lega. Manca un’altra regione molto grande. “Il Piemonte”. Benissimo: ne manca una sola, piccolina. “L’Umbria”. No. “Ah, giusto, è San Marino”, ha concluso correttamente la senatrice.

