Funerali Giorgio Napolitano diretta live: l’ultimo saluto all’ex presidente della Repubblica

Oggi, 26 settembre 2023, si svolgono i funerali di Giorgio Napolitano, l’ex presidente della Repubblica morto a 98 anni venerdì scorso. Sarà una cerimonia laica, in programma alle 11.30 nell’emiciclo della Camera dei Deputati, alla quale partecipano tutte le più alte cariche dello Stato e i leader politici. Presente anche il presidente francese Emmanuel Macron. È la prima volta che un funerale si terrà nell’Aula di Montecitorio, mentre non è la prima volta che si svolgono esequie di Stato laiche di rappresentanti delle istituzioni. Prima di Napolitano a scegliere il rito laico furono gli ex presidenti della Camera Nilde Iotti e Pietro Ingrao le cui esequie furono celebrate all’aperto in Piazza Montecitorio. Di seguito la diretta dei funerali di Napolitano con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ore 11,15 – Il feretro di Giorgio Napolitano sta lasciando Palazzo Madama, sede del Senato, dove era stata allestita la camera ardente.

Ore 11,00 – A Montecitorio per i funerali di Giorgio Napolitano sono arrivati, tra gli altri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

In cosa consiste

L’alternativa alla funzione religiosa, prevista per chi non aderisce a nessun credo, non ha un rituale precostituito. E non essendoci un officiante a celebrarlo possono essere persone vicine al defunto. E’ un momento di ricordo collettivo affidato a orazioni funebri e agli interventi di familiari, amici, colleghi e chiunque gli sia stato accanto. Al funerale di Nilde Iotti, fu lo stesso Napolitano a pronunciare una delle orazioni.

Il cerimoniale per i funerali di Stato ha però un protocollo molto rigido. L’ufficialità della cerimonia funebre – come si legge sul sito del governo – prevede: il feretro contornato da sei carabinieri in alta uniforme, o appartenenti allo stesso Corpo dello scomparso; onori militari al feretro all’ingresso del luogo della cerimonia e all’uscita; la presenza di un rappresentante del Governo; una orazione commemorativa ufficiale; altri adempimenti eventualmente disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Streaming e tv

Dove vedere i funerali di Giorgio Napolitano in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 dalle 11.30 di oggi, 26 settembre 2023, o in streaming su Rai Play.