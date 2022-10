Una cravatta ai parlamentari e un foulard alle parlamentari, è il regalo che Giorgia Meloni ha fatto ai deputati e ai senatori eletti con Fratelli d’Italia, che oggi si sono riuniti per la prima volta nell’auletta dei Gruppi a Montecitorio, inaugurando la settimana calda della XIX legislatura, in cui i lavori del nuovo Parlamento entreranno nel vivo. Arrivano di corsa, non rilasciano dichiarazioni, escono ancora più abbottonati, dicono poco o nulla su quello che la premier in pectore ha comunicato e raccomandato loro durante l’incontro.

“Ci ha detto quello che dobbiamo fare da parlamentari che hanno sulle spalle 60 milioni di italiani. Abbiamo fatto il punto e ora procediamo spediti verso la giornata del 13”, dice a Tpi Fabrizio Rossi, eletto alla Camera nel collegio Grosseto-Siena, quello in cui era candidato il governatore dem Enrico Rossi, come tiene a ricordare lui stesso, che sul governo in fase di composizione anticipa: “Sarà politico”.

Dall’assemblea degli eletti escono alla spicciolate anche alcune delle personalità più quotate nel toto ministri: l’onnipresente Guido Crosetto, l’eurodeputato Raffaele Fitto e l’ex magistrato Carlo Nordio, che tace sulla possibilità di entrare a far parte del futuro esecutivo, come da tempo si vocifera per la casella Giustizia. “È stata una bella emozione essere qui, abbiamo la possibilità di aiutare il Paese”, si limita a dire il neo deputato. Che sul resto, però, sorvola.

Ma quella di non rilasciare dichiarazioni non è stata una delle indicazioni date da Meloni durante l’incontro, almeno stando a quanto assicura la deputata e consigliera della Regione Lazio Chiara Colosimo, classe 1986, eletta per la prima volta alla Camera nello stesso coleggio in cui vinse la leader di FdI nel 2018, quello di Latina. Di simili indicazioni “non ne abbiamo bisogno”, precisa a Tpi. Sarà un governo dei migliori? “No, per carità”, annuncia la senatrice Isabella Rauti: “Lo abbiamo già avuto, e non ci è piaciuto”.