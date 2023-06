Francesco Paolo Figliuolo sarà commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna

Sarà Francesco Paolo Figliuolo il commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione in Romagna: la sua nomina verrà ratificata nel Consiglio dei Ministri in programma alle ore 18 di oggi, martedì 27 giugno, a Palazzo Chigi.

Figliuolo aveva ricoperto il ruolo di commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, nominato dall’allora premier Mario Draghi in sostituzione di Paolo Arcuri, con il compito di gestire la campagna vaccinale del Paese.

Originario di Potenza è stato Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito. È stato Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e Comandante delle Forze NATO in Kosovo tra il 2014 e il 2015. Nella sua carriera gli sono state riconosciute numerose onorificenze, tra cui quella di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia.

In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015).

Il Generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la Decorazione di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, la Croce d’Oro ed una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito e Nato Meritorius Service Medal.